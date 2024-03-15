بايدن يشيد بخطاب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاجم فيه نتنياهو ودعا لإجراء انتخابات في إسرائيل

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطاب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، على خلفية تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال شومر وهو أعلى سياسي أمريكي يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، في خطابه إن الكثير من الأمريكيين قلقون بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن تعليقا على تصريحات شومر: "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبر عن قلق جدي لا يشعر به وحده، بل أيضا الكثير من الأمريكيين"، وفي الوقت ذاته، انتقد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بشدة خطاب شومر.

ويوم الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصرفاته فيما يتعلق بغزة، يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها، مما يحول العالم كله ضد تل أبيب.

وكان بايدن قد انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات "كورقة مساومة سياسية".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 161 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 31 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT