"سنتكوم": الحوثيون أطلقوا أمس صواريخ باليستية باتجاه خليج عدن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، والبحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "بين الساعة 6:50 صباح 14 مارس و12:40 صباح 15 مارس (توقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن، و2 من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن الحربية باتجاه البحر الأحمر".

March 14 Red Sea Update



Between 6:50 a.m. on March 14 and 12:40 a.m. on March 15 (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles (ASBMs) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Gulf of Aden and two additional ASBMs towards the Red… pic.twitter.com/Mck2CEEZSC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2024

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو لقوات التحالف".

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وأضافت "القيادة المركزية": "بالإضافة إلى ذلك، نجحت القيادة المركزية في الاشتباك وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

ولفتت إلى أن هذا الاشتباك "جاء بعد تقدير أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

واعتبرت أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون (أنصار الله) هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.

وجاء أمس الخميس إعلان زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.

المصدر: RT