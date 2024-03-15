 
مباشر
عاجل
افتتاح مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ

"سنتكوم": الحوثيون أطلقوا أمس صواريخ باليستية باتجاه خليج عدن والبحر الأحمر

أخبار العالم

Globallookpress
سفينة حربية أمريكية ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5vn

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، والبحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "بين الساعة 6:50 صباح 14 مارس و12:40 صباح 15 مارس (توقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن، و2 من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن الحربية باتجاه البحر الأحمر".

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو لقوات التحالف".

إقرأ المزيد
هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن
هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن

وأضافت "القيادة المركزية": "بالإضافة إلى ذلك، نجحت القيادة المركزية في الاشتباك وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

ولفتت إلى أن هذا الاشتباك "جاء بعد تقدير أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

واعتبرت أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون (أنصار الله) هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.

وجاء أمس الخميس إعلان زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة .. مراكز الاقتراع تفتح تباعا بدءا من أقصى الشرق الروسي