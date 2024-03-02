الجيش الأمريكي يدمر صاروخا لـ"أنصار الله" كان جاهزا للإطلاق نحو البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" اليوم السبت أنها دمرت صاروخ أرض-جو لحركة "أنصار الله" اليمنية، كان جاهزا للإطلاق نحو البحر الأحمر.

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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في الساعة 12:40 ظهرا من 1 مارس الجاري تقريبا (بتوقيت صنعاء) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاع عن النفس ضد صاروخ أرض-جو للحوثيين المدعومين من إيران كان جاهزا للإطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الأمريكية في المنطقة".

وتابع: "في الساعة 10:46 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن إلى البحر الأحمر. ولم يكن هناك أي تأثير أو ضرر على أي سفينة".

وفي وقت سابق أكد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن الغارات الأمريكية والبريطانية في اليمن لم تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة، متوعدا واشنطن ولندن بـ "مفاجآت لا يتوقعونها نهائيا". وقال إنها "ستكون مفاجئة جدا وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.. وفاعلة ومؤثرة".

وكشف الحوثي عن استهداف جماعته 54 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، مؤكدا استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.

المصدر: سبوتنيك