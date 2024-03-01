 
مباشر

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 صواريخ ومسيّرة لـ"أنصار الله"

أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 صواريخ ومسيّرة لـ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2tb

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير عدة صواريخ ومسيرة واحدة لـ"أنصار الله" في اليمن، كانت جاهزة لإطلاقها باتجاه البحر الأحمر.

وجاء في بيان القيادة: "في 29 فبراير بين الساعة 6 مساءا و 7:15 مساءا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربتين للدفاع عن النفس لتدمير ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر".

إقرأ المزيد
ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر
ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر

وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 5:10 مساءا (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية مسيرة فوق جنوب البحر الأحمر دفاعا عن النفس".

وتابع: "كانت الصواريخ والمسيرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكان قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، قد أكد يوم أمس الخميس، أن لدى الحوثيين "مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

وفي كلمة له، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي: "التصعيد في جبهة اليمن أو في أي جبهة من الجبهات التي تساند غزة لن يفيد الأمريكيين بشيء وتأثيراته عكسية"، متابعا: "غارات وقصف العدو هذا الأسبوع لا تأثير لها لا على القدرات ولا على المعنويات".

 

 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا