الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 صواريخ ومسيّرة لـ"أنصار الله"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير عدة صواريخ ومسيرة واحدة لـ"أنصار الله" في اليمن، كانت جاهزة لإطلاقها باتجاه البحر الأحمر.

وجاء في بيان القيادة: "في 29 فبراير بين الساعة 6 مساءا و 7:15 مساءا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربتين للدفاع عن النفس لتدمير ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 5:10 مساءا (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية مسيرة فوق جنوب البحر الأحمر دفاعا عن النفس".

وتابع: "كانت الصواريخ والمسيرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكان قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، قد أكد يوم أمس الخميس، أن لدى الحوثيين "مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

وفي كلمة له، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي: "التصعيد في جبهة اليمن أو في أي جبهة من الجبهات التي تساند غزة لن يفيد الأمريكيين بشيء وتأثيراته عكسية"، متابعا: "غارات وقصف العدو هذا الأسبوع لا تأثير لها لا على القدرات ولا على المعنويات".

المصدر: نوفوستي