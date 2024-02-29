 
مباشر

ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر

أخبار العالم

ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2i2

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة "هيسن"، الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للحلفاء.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل ستيمبفل: "هاجمت الفرقاطة هيسن عن غير قصد مسيرة تابعة لدولة حليفة، بعد رصدها في منطقة العمليات، والتي في البداية لم يكن من الممكن ربطها بأي دولة حليفة".

وأضافت الوكالة: "هاجمت هيسن هذه المسيرة، لكن دون أن تتمكن من إسقاطها، كما تبين لاحقا أنها ليست معادية".

ولم تحدد وزارة الدفاع الألمانية الدولة الحليفة التي تمتلك المسيرة، كما أوضحت الوكالة أن "المسيرات الأمريكية لاعلاقة لها بالعملية".

وتتمركز الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر ضمن المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لحماية الملاحة والهجمات التي تتعرض لها السفن.

وأفادت وزارة الدفاع الألمانية، في وقت سابق، أن الفرقاطة الألمانية أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، فيما تشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين.

وحذرت العديد من الدول الولايات المتحدة من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى تأجيج الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا