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السيسي يحذر من اجتياح رفح

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السيسي يحذر من اجتياح رفح
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.

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وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح السيسي أنه تم التحذير من استخدام التجويع سلاحا في حرب غزة ونؤكد استمرار فتح معبر رفح، ومصر حريصة على قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام جانب إسرائيل.

وأكد الرئيس السيسي: "نحاول أن نوقف هذا النزيف.. نزيف البشر ونزيف المنشأت أيضا، ونسعى إلى إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقر أكاديمية الشرطة، وذلك وفقًا لما نقلته الفضائية المصرية الأولى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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