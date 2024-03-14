إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس رد حماس على شروط الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن الوسطاء القطريين نقلوا مساء يوم الخميس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة "حماس" على إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يتضمن الرد قائمة مطالب يقول مصدر مطلع إنها "معقولة" وتشير إلى تقدم "إيجابي" في المحادثات، وأشار المصدر لقناة "كان": "يمكن التوصل إلى اتفاق". وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تدرس رد "حماس" على شروط إتمام صفقة التبادل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال دبلوماسي عربي رفيع المستوى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوسطاء القطريين والمصريين يعتقدون أنهم تمكنوا من كسر الجمود الطويل في المحادثات لتأمين اتفاق هدنة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وبحسب القناة الإسرائيلية "أشار الدبلوماسي إلى أنه تم إحراز تقدم بعد أن مارست الدوحة ضغوطا كبيرة على حماس، وحذرتها من إمكانية طرد قادتها المقيمين في قطر من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجها في المفاوضات".

هذا وأعلنت حركة "حماس" مساء الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد أكد أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة في حال تخلت إسرائيل عن تعنتها.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "لأول مرة" رأت ضغطا من قبل قطر على حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

المصدر: RT