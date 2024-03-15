مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام بغلاف غزة

أفادت مراسلة RT مساء اليوم الجمعة، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام في غلاف غزة، بفعل رشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن قصف غلاف غزة، وقالت في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "تاسعة البهاء حاضرة قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية".

ويوم أمس الخميس، انطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسرا في غلاف غزة الشمالي.

وتعتبر هذه المرة هي الثالثة خلال شهر مارس التي تنطلق فيها الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وعرضت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" في 3 مارس الجاري، مشاهد من قصفها مع كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، مستوطنة بئيري ومقر القيادة بمستوطنة رعيم الإسرائيلية.

المصدر: RT