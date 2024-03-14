مراسلنا: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة إثر اطلاق رشقة صواريخ من القطاع

أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، بانطلاق رشقات صاروخية من غزة نحو البلدات الإسرائيلية، ودوي صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسرا في غلاف غزة الشمالي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة على الأقل من غزة باتجاه بلدة نتيف هعسرا بغلاف غزة الشمالي.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن قصف غلاف غزة.

وقالت في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "قصفنا مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

والجدير ذكره، أن هذه المرة الثالثة خلال شهر مارس التي تنطلق فيها الصواريخ من قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية.

وعرضت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" في 3 مارس الجاري، مشاهد من قصفها مع كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، مستوطنة بئيري ومقر القيادة بمستوطنة رعيم الإسرائيلية.

وفي 7 مارس، قالت مراسلة RT إن 3 صواريخ أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت الإسرائيلية في غلاف غزة، وذكرت المراسلة أن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة على أطراف المدينة فيما سقط صاروخان آخران في مناطق مفتوحة خارج المدينة.

المصدر: RT