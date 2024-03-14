مجلس النواب الأمريكي قد يفصل طلبي المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس يدرس إمكان النظر بشكل منفصل في طلبات الإدارة الأمريكية للحصول على مساعدة عسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

وقال جونسون اليوم الخميس، إن "تقسيم طلبات المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل إلى مشروعي قانون منفصلين هو "قيد الدراسة".

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وأكد جونسون أن الانتقال إلى مشروعي قانون منفصلين للمساعدات الخارجية سيتطلب أصوات الديمقراطيين، مضيفا أن النظر في مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل يمثل "أولوية قصوى".

ويشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لكييف. وتقول الإدارة إن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا في ديسمبر الماضي، وقد انتهت المخصصات المتفق عليها سابقا.

المصدر: "تاس"+RT