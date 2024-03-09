قناة: العمل يجري في واشنطن لتقديم حزمة مساعدات بديلة لكييف عبر القروض

أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأمريكي يعملون حاليا لصياغة حزمة مساعدات بديلة لنظام كييف، يمكن تقديم جزء منها على شكل قرض.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع: "يقوم رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان الرئيسية في مجلس النواب التي تتعامل مع الأمن القومي بوضع وصياغة حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا".

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وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إلى أنه يجري النظر في إمكانية تخصيص جزء من المساعدات غير العسكرية لكييف عن طريق قروض.

وقالت القناة: "سيتم تقديم المساعدة الاقتصادية لدعم الأداء العام للحكومة الأوكرانية ودعم جهودها للتعافي على المدى الطويل، عن طريق القروض".

ووفقا لماكول، يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لهذا القرض.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي، لم تذكر اسمه، أن هذا الخيار المقترح ليس مثاليا.

وقال: "يطالبون دولة بتحمل ديون بعشرات الملايين من الدولارات لا يمكنها سدادها... (هذا) سيضر بأوكرانيا على المدى الطويل ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية هناك".

ويشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي