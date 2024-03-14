وسائل إعلام: عشرات القتلى في استهداف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط غزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت وسط غزة.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، فقد وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكثر من 60 قتيلا معظمهم أشلاء وما يزيد عن 160 جريحا.

وبحسب قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، "قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى دوار الكويت"، مشيرة إلى أن "الوضع داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي بعد وصول عشرات الشهداء والجرحى إثر مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين قرب دوار الكويت بمدينة غزة".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "أكثر من 60 شهيدا و160 إصابة عدد منها بحالة حرجة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت بمدينة غزة".

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان: "عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لتجمع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الانسانية لسد رمقهم عند دوار الكويتي بغزة، وصل الى مجمع الشفاء الطبي 11 شهيدا و100 اصابة حتى اللحظة".

وأضافت: "ما حدث عند دوار الكويتي يشير الى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة، لا تزال عملية انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني عند دوار الكويت، ونتوقع ارتفاع عدد الشهداء نظرا لخطورة الإصابات التي تصل لمستشفيات غزة".

ويوم الأربعاء، أسفر قصف إسرائيلي على ذات المكان عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات بينما كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت.

وفي اليوم ذاته، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستودع ومركز للأمم المتحدة لتوزيع المواد الغذائية في جنوب رفح، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وكانت القوات الإسرائيلية، ارتكبت مجزرة نهاية فبراير الماضي، حيث أطلقت النار على المئات من الفلسطينيين، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

المصدر: RT