"سرايا القدس" تقصف سيدروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

أعلنت "سرايا القدس" الذارع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الجمعة، قصف مستوطنة سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت "سرايا القدس" في بيان على "تيليغرام" إنها "قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".

وأضافت أن "مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من نقاط الاشتباك شمال مدينة الزهراء في المحافظة الوسطى، استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع، وإيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال الاشتباك معها من مسافة صفر".

بدورها أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع.

وقالت إن "مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى أحد المنازل بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى، مؤكدين مقتلهم".

وفي مدينة خان يونس، قالت "كتائب القسام" إن "مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم"، كما استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" ومحيطها بقذيفة "TBG" في مدينة حمد شمالي المدينة".

المصدر: RT