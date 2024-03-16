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صحة غزة تحصي ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

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صحة غزة تحصي ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية
Sputnik
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نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها اليومي عن عدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ162 على قطاع غزة.

وجاء في بيان الوزارة: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

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وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31553 شهيدا و73546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ162 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

 

المصدر: RT

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