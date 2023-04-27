آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /27.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
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