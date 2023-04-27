مزحة عسكرية من "فاغنر"

وصف يفغيني بريغوجين مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، تصريحاته عن الصحفيين الأمريكيين وتوقف القصف المدفعي المؤقت بأرتيوموفسك "بروح الدعابة العسكرية".

وأوضح بريغوجين في تسجيل صوتي ساخرا من عمل وسائل الإعلام الغربية التي عنونت في الحال عقب تصريحاته بأن "فاغنر أوقف القتال"، قائلا: "لقد تلقينا معلومات تفيد بأن الصحفيين الأمريكيين ينتقلون من تشاسوفوي يار إلى أرتيوموفسك، برفقة سيربيروس، قائد اللواء 57 للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي نبحث عنه منذ فترة طويلة، ولا يمكننا القبض عليه .. فمن أجل الدعابة أدليت بتصريح لوسائل الإعلام، فخرجت في الحال جميع وسائل الإعلام بعناوين بريغوجين أوقف النار، فاغنر يمنح الصحفيين الأمريكيين فرصة الدخول وتعليق الهجوم على أرتيوموفسك. يا رفاق، هذه هي الدعابة العسكرية. النكتة ولا شيء غير الدعابة.. كانت مزحة".

وكان بريغوجين قد نشر في تسجيل صوتي في وقت سابق من اليوم أن قواته أوقفت القصف المدفعي بشكل مؤقت بسبب زيارة الصحفيين الأمريكيين إلى أرتيوموفسك، قائلا: "نحن متواجدون حاليا في مقر العمليات.. أتتنا معلومات بأن سيربيروس، قائد اللواء 57 للقوات الأوكرانية، ينقل الصحفيين الأمريكيين إلى أرتيوموفسك.. وبناء عليه تم اتخاذ قرار بوقف القصف المدفعي حتى يتمكن الصحافيون من متابعة الأحداث والتصوير والعودة الى ديارهم، فالصحافة مهنة مقدسة وهم أيضا كنوع من المراسلين العسكريين".

المصدر: نوفوستي