القوات الروسية تسيطر على آخر قطاع من طريق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك

أفاد دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بسيطرة القوات الروسية على القطاع الأخير من الطريق الذي يتم عبره إمداد مسلحي القوات لأوكرانية في أرتيوموفسك.

وأضاف بوشيلين أن معظم مواقع القوات الأوكرانية في مارينكا، أيضا تحت سيطرة نيران القوات الروسية وتم تحرير معظم المقرات، "بالنسبة لاتجاه مارينسكي، من أصل 59 ربعا، فإن 50 منها تحت سيطرة وحداتنا". منوها بأن جميع مواقع الجيش الأوكراني مكشوفة وتحت مرمى ورؤية وقصف القوات الروسية.

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وتعد مارينكا إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك، حيث توجد هناك مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، والتي تقصف بشكل دوري دونيتسك.

بالمقابل أقر قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية فيكتور خورينكو، في تصريحات أمس الأربعاء، بصعوبة الوضع القائم في مدينة أرتيوموفسك، قائلا: "بالفعل يعد الوضع في أرتيوموفسك صعبا، لكنكم تعرفون جيدا ما الذي يجب عمله وكيفية عمله في الظروف الحالية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة بجمهورية دونيتسك الشعبية وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. لا تزال المعارك الشرسة من أجل السيطرة على المدينة مستمرة منذ عدة أشهر.

المصدر: نوفوستي