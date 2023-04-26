أنطونوف: يجب الإبقاء على قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أنه يجب الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين موسكو وواشنطن.

وقال أنطونوف في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء: "أعول على أننا تحت أي ظرف يجب أن نبقي على قنوات مفتوحة للاتصال".

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وأعاد إلى الأذهان أن روسيا والولايات المتحدة دولتان نوويتان كبريان، وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ولذلك لا تزال السفارة الروسية على اتصال بالخارجية الأمريكية والبيت الأبيض.

وأضاف أنه "من جانب آخر، هي (الاتصالات) نادرة جدا، وهي تقتصر على الخطوات السلبية تجاه السياسات الروسية".

وتابع: "لكن الاتصالات مستمرة، ونحن نستخدمها بأكبر قدر ممكن لإطلاع (الجانب الأمريكي) على المصالح الوطنية الروسية".

المصدر: نوفوستي