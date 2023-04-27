الكرملين يعلق على محادثة الرئيسين الصيني والأوكراني ويرحب بكل ما ينهي الصراع في أوكرانيا

قال الكرملين إن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني والأوكراني هي ذات شأن سيادي للصين، منوها بأن موسكو ترحب بكل ما يمكن أن يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "نحن نرحب بكل ما يمكن أن يقرب من إنهاء الصراع في أوكرانيا، وفي الواقع، تحقيق روسيا لجميع أهدافها فنحن على استعداد للترحيب بهذا. أما بالنسبة لحقيقة الاتصال، فهذه مسألة سيادية خاصة بالبلدين".

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وفي حديثه عن خطط التسوية السلمية التي ناقشها شي جين بينغ وزيلينسكي، أشار بيسكوف إلى أن هذه المبادرات نشرت منذ فترة طويلة وهي متاحة للعامة. "نحن على دراية بهذه الخطط.. المعلومات المتعلقة بالخطط ليست سرية، في الواقع، تم ذكرها مرارا وتكرارا من قبل كل من زيلينسكي وشركائنا الصينيين.. إنها متاحة للعموم".

بالمقابل شدد بيسكوف ردا على على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني خلال زيارته لموسكو في مارس الماضي، قد بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى مبادرات كييف لتسوية تنص على استعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991. قائلا: "لا، هذا لم يناقش".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى أمس الأربعاء أول محادثة هاتفية مع زيلينسكي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأكد الرئيس الصيني من جديد استعداد بكين لتسهيل عملية التفاوض لإنهاء الصراع.

كما أعلن شي جين بينغ عن نيته إرسال ممثل خاص عن الحكومة الصينية لقضايا أوراسيا "إلى أوكرانيا ودول أخرى" من أجل "مناقشة تفصيلية مع جميع الأطراف المعنية التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن الوفد سيرأسه السفير السابق لدى روسيا لي هوى، ولم يتم بعد تحديد مواعيد زيارته المحتملة.

المصدر: تاس