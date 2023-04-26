محادثة هاتفية بين شي جين بينغ وزيلينسكي وكلاهما يعلن عن خطوة قادمة

أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الصيني، إن بلاده وبغض النظر عن الوضع الدولي مستعدة للتعاون مع أوكرانيا بشكل يجلب المنفعة للدولتين.

وأضاف: "رغبة الصين في تطوير العلاقات مع أوكرانيا ثابتة وواضحة".

ونوه التلفزيون الصيني، بأن الرئيس شي جين بينغ، شدد خلال الحديث على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد على أن الصين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وأشار الجانب الصيني في بيان الصحفي، إلى أن بكين كانت دائما إلى جانب السلام في الأزمة الأوكرانية.

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ونوه البيان كذلك بأن الصين سترسل ممثلها إلى أوكرانيا وإلى دول أخرى للتشاور حول التسوية السياسية.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أن المحادثة الهاتفية مع الرئيس الصيني، كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.

وقال رئيس أوكرانيا: "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومفصلة وغنية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما تم تعيين سفير أوكراني لدى الصين، سنعطي دفعة قوية لتنمية علاقاتنا الثنائية".

المصدر: نوفوستي