قال المقدم الأمريكي توني شافر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يستخدم الوضع حول الهجوم الأوكراني المضاد المحتمل لإشراك حلف الناتو في النزاع وتوسيعه.

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وأضاف شافر في حديث لقناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "يحاول إجبار الغرب على تقديم المزيد من الدعم من أجل تحقيق أهدافه الخاصة وعلى وجه الخصوص مواصلة وتوسيع النزاع ومحاولة تحقيق التورط المباشر لحلف الناتو فيه. هذا بالضبط ما يأمل به الأوكرانيون – أي المشاركة المباشرة للناتو في مواصلة الحرب".

كما عبر عن اعتقاده بأن زيلينسكي يستخدم تكتيك "الشابة العاجزة" ويخبر باستمرار بنقص في نوع أو آخر من الأسلحة، ويحاول بهذه الصورة إجبار الدول الغربية على تزويده بمزيد من الدعم، وكذلك إجبار حلف الناتو على المشاركة مباشرة في النزاع.

وكتبت صحيفة "The New York Times"، سابقا، أن أوكرانيا تخاطر بفقدان الدعم الغربي في حالة فشل هجومها المضاد المخطط.

المصدر: نوفوستي