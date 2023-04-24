صحيفة بريطانية تحدد ثلاثة سيناريوهات للهجوم الأوكراني المضاد

قال الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه توجد لدى أوكرانيا ثلاثة خيارات لتنفيذ الهجوم المضاد المحتمل في الربيع.

ووفقا للسيناريو الأول، قد تقوم أوكرانيا بشن هجوم كبير واحد، باستخدام كل قواتها ومواردها. الخيار الثاني، يتلخص في تقسيم القوات الأوكرانية لمجموعتين لشن هجوم متزامن في الجنوب والشرق.

أما السيناريو الثالث المحتمل، فهو يتضمن حسب اعتقاد الضابط الأسترالي المتقاعد، شن عدة هجمات أصغر غير منسقة مع بعضها البعض.

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من جانبه، يعتقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي، أن أوكرانيا ستستخدم الخيار الثالث، وستظل متمسكة بـ "تكتيكات الخطوات الصغيرة".

ويشار إلى أن السلطات الأوكرانية، تحدثت في مرات عديدة عن عزمها لشن هجوم مضاد.

وفي 15 أبريل، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سيحدث في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي