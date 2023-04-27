بوشيلين: النظام الأوكراني الحالي لا يتحمل مسؤولية أقواله ولا يمكن إجراء مفاوضات معه

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي مفاوضات مع القيادة الحالية لأوكرانيا، مضيفا أن كييف لا تتحمل مسؤولية كلماتها.

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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "ليست لدينا أي أوهام بشأن النظام الأوكراني، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مواقف تفاوضية، وفي الواقع، عن أي مفاوضات منطقية بشكل عام. النظام الأوكراني غير قادر على التفاوض. لذلك، وفق اعتقادي العميق، لا يوجد هناك شيء للحديث عنه مع نظام كييف، مع القيادة الحالية، إذ لا يمكنهم تحمل مسؤولية كلماتهم".

وفي تعليقه على المحادثة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأوكراني فلادييمر زيلينسكي التي جرت أمس الأربعاء، قال بوشيلين إن جمهورية دونيتسك الشعبية ترى "خطا واضحا تماما ومتوازنا" من جانب القيادة الصينية.

وأضاف: "نرى الاهتمام بالتسوية السلمية للنزاع بالذات".

وأفاد التلفزيون الصيني، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. من جانبه صرح زيلينسكي أن المحادثة كانت طويلة وذات مغزى، كما أعلن عن تعيين سفير جديد لبلاده إلى الصين.

وقال شي جين بينغ إن الصين سترسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون منطقة أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي