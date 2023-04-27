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كوليبا: تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لن يدفع روسيا إلى التصعيد

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كوليبا: تسليم مقاتلات
Gettyimages.ru
مقاتلة من طراز "إف-16"، أرشيف
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عبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن اعتقاده بأن تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" لن يؤدي إلى استفزاز روسيا لتصعيد النزاع في أوكرانيا.

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وكتب كوليبا في صفحته على "تويتر": "إن إمداد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "إف-16" سيردع روسيا بدلا من "الاستفزاز". حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".

وأشار إلى أنه كان يقال في الماضي إن تزويد كييف بالمدافع والأنظمة الصاروخية وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات وصواريخ بعيدة المدى ستدفع روسيا إلى تصعيد النزاع، لكنه لم يحدث.

وصرح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، سابقا، بأن بلاده ستحتاج إلى عام ونصف العام لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل الإدارة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

 

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