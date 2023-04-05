واشنطن تعترف بالتكلفة الباهظة لنقل "إف-16" إلى كييف وتقترح أسلحة بديلة

عبّر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غريدي عن اعتقاده بأن نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا مكلف للغاية، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يبقى أمرا غير مستبعد.

وفي كلمته أمام منتدى أمني، لم يستبعد غريدي إرسال تلك المقاتلات على الرغم من أنه فضّل أن يتم إنفاق تلك التكاليف على الذخيرة التي تحتاجها كييف، على حد وصفه.

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وقال: "السؤال هنا: لماذا لا نقدم لهم طائرات (إف-16) من أجل القتال الجاري حاليا. على سبيل المثال. سيكون هذا مكلفا للغاية، كما هو الوضع مع المشكلة القائمة حاليا على المدى الطويل. وربما سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق، لا أعرف. ولكن، كما ترون، إذا كنّا سننفق 40 مليار دولار على (إف-16)، فإنه في المقابل وعبر هذا المبلغ نفسه يمكن شراء الكثير من قذائف عيار 155 ملم والصواريخ الموجهة من طراز GMLRS."

وبحسب قوله، يجب أن تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار "عائد الاستثمار من المعركة الحالية"، وكيف سيتم تجهيز وإعداد الجيش الأوكراني مستقبلا، سوف نحتاج إلى التفكير في هذا الأمر لاحقا.

وعند سؤاله عمّا إذا كان يتعيّن على أوروبا الغربية مساعدة أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة، أجاب أن الأمر يتعلق بدعم "اتحاد دول"، وأن كل واحدة منها تقدم "ما في وسعها."

المصدر: تاس