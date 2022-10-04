البنتاغون: كييف قادرة على مهاجمة القرم باستخدام "هيمارس"

قالت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر إن واشنطن تعتبر أن صواريخ راجمات "هيمارس" التي يتم نقلها إلى أوكرانيا تسمح لها بضرب "الغالبية العظمى" من الأهداف الروسية بما في ذلك القرم.

وأوضحت أن البنتاغون لا يرى أي حاجة لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر بالإضافة إلى صواريخ موجهة GMLRS بمدى 80 كيلومترا التي توجد لديهم.

إقرأ المزيد

وقالت كوبر: "وفقا لتقديراتنا بمساعدة صواريخ GMLRS التي لديهم لراجمات HIMARS. يمكنهم القضاء على الغالبية العظمى من الأهداف في ساحة المعركة".

وأضافت: "نعتقد أنهم قادرون على ضرب الغالبية العظمى من الأهداف، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وللتوضيح فقط: القرم هي أوكرانيا".

وذكرت شركة CNN التلفزيونية يوم أمس أن أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة صواريخ ATACMS وتعهد الأمريكيون بحق النقض عند اختيار أهداف لمثل هذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي