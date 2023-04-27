رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بزعزعة استقرار بلادها

اتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، روسيا بمحاولة زعزعة الاستقرار في مولدوفا "لعرقلة إصلاحها".

وقالت ساندو في حديث لقناة "جورنال تي في" المحلية، يوم الأربعاء، إن "موسكو تحاول زعزعة الاستقرار في مولدوفا لعرقلة إصلاحها الذي تريد السلطات تحقيقه".

وأضافت أن "موسكو راضية عن وجود الفوضى والفساد والفقر في مولدوفا حتى يكون هناك قادة يمكن شراؤهم والسيطرة عليهم. وروسيا قادرة على تفعيل مصالحها بهذه الطريقة فقط".

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وجاء ذلك تعليقا على التوترات الأخيرة بين روسيا ومولدوفا، حيث تم استدعاء السفير المولدوفي لدى موسكو ليليان داري احتجاجا على خطوات كيشناو غير الودية، بما فيها منع رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف من زيارة مولدوفا.

وقررت موسكو ردا على ذلك منع عدد من المسؤولين المولدوفيين من دخول الأراضي الروسية بعد إدلائهم بتصريحات معادية لروسيا.

المصدر: نوفوستي