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استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

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استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بوصول سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داريوس الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى الوزارة وسط العاصمة الروسية.

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وأضافت الوكالة أن ليليان داريوس دخل مبنى الوزارة دون تعليق للصحافة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي المولدافي فيليب كوجوكارو في الأسبوع الماضي إن بلاده أعلنت موظفا في السفارة الروسية لدى كيشيناو شخصية غير مرغوب فيها.

من جانبه أفاد السفير الروسي لدى مولدوفا أوليغ فاسنيتسوف بعد زيارته إلى وزارة الخارجية المولدافية، بأنه لم يتلق أي إجابة واضحة عن سؤاله حول أسباب هذا القرار.

المصدر: تاس

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