نصب نازيو كييف عند مدخل دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف صور زعيمهم بانديرا، ودرعا "لمن صلبوا أوكرانيا"، في إشارة لأتباع الكنيسة الأوكرانية التابعة للكنيسة الروسية.

وتنظم السلطات الأوكرانية اعتداءات مستمرة على الكنائس والأضرحة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر حملة قمع واضطهاد ضد الكنيسة عرفها التاريخ الحديث للبلاد، على خلفية اتهامها بالتبعية لروسيا.

وقرر نظام كييف في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون للبرلمان يقترح الحظر الكامل لهذه الكنيسة بأوكرانيا. كما فرضت عقوبات قاسية على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

يذكر أن ستيبان بانديرا، تزعّم عصابات "المقاومة" الأوكرانية في صفوف قوات هتلر إبان احتلال أوكرانيا.

وارتكبت عصابات بانديرا جرائم قظيعة ضد الروس واليهود والبولنديين وغيرهم حتى قضاء الجيش الأحمر على ألمانيا النازية سنة 1945.

بانديرا لجأ إلى ألمانيا الغربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وخضع لحراسة أمريكية مشددة هناك، حتى اغتالته الاستخبارات السوفيتية هناك في الخمسينيات.

المصدر: نوفوستي