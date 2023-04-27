قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الصراع في أوكرانيا اندلع نتيجة غياب فرص الحوار بين قادة العالم لفترة طويلة.

وأوضح لولا دا سيلفا في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية أن "أول شيء يجب فهمه، هو أن هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ. وقد بدأت لأنه لم تكن هناك فرصة للحوار بين زعماء العالم لفترة طويلة".

في الوقت نفسه، دان الرئيس البرازيلي الصراع في أوكرانيا، معربا عن رأيه وهو أنه "ليس لروسيا الحق في غزو الأراضي الأوكرانية".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أعربت باستمرار عن استعدادها لإجراء مفاوضات، لكن كييف أقرت قانونا يمنع التفاوض مع موسكو، كما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق بأنه "لن يكون هناك مينسك -3".

ولفت الكرملين إلى أن مثل هذا الخطاب يؤكد موقف كييف من التفاوض، بالإضافة إلى تجاهل الدول الغربية لرفض كييف المستمر للتفاوض.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف للتسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع "على أرض الواقع".

المصدر: نوفوستي