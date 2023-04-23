الرئيس البرازيلي يريد إيجاد بديل ثالث لحل النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن بلاده ترى أن البديل الثالث لحل النزاع الأوكراني، يكمن في بناء السلام.

وشدد على أن البرازيل ترغب في إيجاد هذا البديل الثالث، والمساعدة في بدء المفاوضات بين موسكو وكييف.

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وأضاف رئيس البرازيل، خلال مؤتمر صحفي في لشبونة عقب مفاوضات مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا: "أريد أن أجد بديلا ثالثا لحل النزاع الأوكراني، وهو بناء السلام".

كما شدد الرئيس البرازيلي على أن بلاده، لا تريد بواسطة وجهة نظرها بشأن النزاع الأوكراني إرضاء أي طرف، وأكد أن هدف بلاده هو إيجاد طريقة لدفع موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات.

في منتصف أبريل دعا رئيس البرازيل من بكين، الولايات المتحدة إلى وقف "تسخين" النزاع في أوكرانيا والمضي قدما لإيجاد حل سلمي له. ووفقا له، يجب الآن البحث بنشاط عن البلدان التي ستكون، إلى جانب البرازيل والصين، مستعدة للعمل كوسطاء في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

في وقت سابق، قال رئيس البرازيل إن روسيا هي الضامن للسلام طويل الأمد في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس