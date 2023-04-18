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البرازيل ترفض الانتقادات الأمريكية وتدافع عن علاقاتها مع روسيا

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البرازيل ترفض الانتقادات الأمريكية وتدافع عن علاقاتها مع روسيا
Globallookpress
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أعربت البرازيل يوم الاثنين عن رفضها الانتقادات الأمريكية، التي زعمت بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "يردد دعاية روسية وصينية" حول أوكرانيا.

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وجاء الرفض البرازيلي بعد أن زعم المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بأن البرازيل "تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق"، بشأن الوضع في أوكرانيا.

وعلّق وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على تصريحات كيربي بالقول: "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكني لا أوافقه على الإطلاق".

المصدر: "أ ف ب"

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