البيت الأبيض يشن هجوما حادا على البرازيل بعد تصريحات للرئيس لولا دا سيلفا بشأن روسيا والصين

انتقد البيت الأبيض يوم الاثنين بشدة، البرازيل، بعد أن أكد رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارته إلى بكين أن الولايات المتحدة تشجع الحرب في أوكرانيا.

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين أنه "في ما يخص هذه الحالة، فإن البرازيل تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق"، على حد قوله.

وادعى كيربي أن رسالة لولا بشأن الأزمة الأوكرانية تنطوي على "إشكالية كبيرة"، مضيفا أن واشنطن "لا اعتراض لديها على أي بلد يريد المساعدة في وضع حد للحرب".

وأكمل: "من الواضح أننا نريد وضع حدّ للحرب..هذا الأمر يمكن أن يحصل الآن، اليوم إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف مهاجمة أوكرانيا وأن يسحب قواته".

ورأى كيربي أن "التعليقات الأخيرة للبرازيل التي تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى رسميا عن القرم في إطار تنازل من أجل السلام، مضللة بكل بساطة، خصوصا بالنسبة إلى بلد مثل البرازيل التي صوتت (في الأمم المتّحدة) لصالح دعم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

وتأتي تصريحات كيربي بعد أن شدد لولا أمس السبت خلال زيارة إلى بكين التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ على أنه يتعيّن "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".

المصدر: "فرانس برس"