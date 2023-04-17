وزير الخارجية البرازيلي يكشف العواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، يوم الاثنين، عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية.

وأكد فييرا خلال المؤتمر الصحفي: "نحن ضد تطبيق العقوبات من جانب واحد، العقوبات المفروضة ضد روسيا تؤثر سلبا على العديد من اقتصادات العالم، وخاصة الدول النامية التي لم تتعاف بعد من الوباء".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتينية، وسيلتقي لافروف بالقيادة العليا للبرازيل.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف، التي تستمر من يوم 17 إلى 21 أبريل الجاري، كلا من البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وصرح لافروف، يوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، على أساس اتفاقيات طويلة الأجل.

واقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، إنشاء تكتل مشابه لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع بشأن الأزمة في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي