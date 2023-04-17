لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن بلاده مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف للصحفيين عقب محادثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا: "من الواضح أننا مهتمون بإنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت ممكن. لقد أوضحنا جليا وبالتفصيل، أسباب ما يحدث والأهداف التي نسعى لتحقيقها في هذا الصدد".

وأضاف أنه اليوم هو وزميله البرازيلي يتحدثان "عن السياق الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار من أجل حل مثل هذه المشاكل ليس على أساس مؤقت، ولكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل، والتي ينبغي أن تستند في المقام الأول إلى مبدأ التعددية ومراعاة المصالح في مجال الأمن لجميع الدول دون استثناء.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتينية، وسيلتقي لافروف بالقيادة العليا للبرازيل، فضلا عن لقاء مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف التي تستمر من يوم 17 إلى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: نوفوستي + RT