الأرجنتين تعتمد اليوان في تجارتها مع الصين

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرخيو ماسا، أن البنك المركزي الأرجنتيني سينتقل إلى شراء الواردات من الصين باليوان.

وقال على "تويتر": "نقوم بتنشيط مقايضة مالية مع الصين. وهذا الشيء سيسمح لنا بدفع قيمة الواردات من هذا البلد باليوان، لتحل محل مليار دولار و40 مليون دولار في أبريل، و790 مليون دولار ابتداء من مايو".

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وأضاف الوزير "تسبب أسوأ جفاف في تاريخنا بخفض صادراتنا بمقدار 15 مليار دولار وحددنا مهمة الحفاظ على الاحتياطيات لضمان استيراد السلع والموارد التي تعتبر أساسية للبلاد".

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات توفر المزيد من الحماية للاحتياطيات.

المصدر: نوفوستي