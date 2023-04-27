مسؤول: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في إنتاج الأسمدة المعدنية
Sputnik
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أعلن رئيس الرابطة الروسية لمنتجي الأسمدة أندريه غورييف أن روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في إنتاج الأسمدة المعدنية لتحتل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الصين.
وقال غورييف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "خلال السنوات العشر الماضية قمنا بزيادة الإنتاج بنسبة 40% أي حتى 55 مليون طن، ويخص ذلك جميع أنواع الأسمدة".
وأضاف: "لقد تفوقنا على الولايات المتحدة والهند في الإنتاج ونعد اليوم أكبر منتج للأسمدة المعدنية في العالم بعد الصين. هذا إنجاز كبير للغاية".
المصدر: نوفوستي