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مسؤول: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في إنتاج الأسمدة المعدنية

مال وأعمال

مسؤول: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في إنتاج الأسمدة المعدنية
Sputnik
مقاطعة تولا، روسيا، أرشيف
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أعلن رئيس الرابطة الروسية لمنتجي الأسمدة أندريه غورييف أن روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في إنتاج الأسمدة المعدنية لتحتل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الصين.

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وقال غورييف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "خلال السنوات العشر الماضية قمنا بزيادة الإنتاج بنسبة 40% أي حتى 55 مليون طن، ويخص ذلك جميع أنواع الأسمدة".

وأضاف: "لقد تفوقنا على الولايات المتحدة والهند في الإنتاج ونعد اليوم أكبر منتج للأسمدة المعدنية في العالم بعد الصين. هذا إنجاز كبير للغاية".

المصدر: نوفوستي

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