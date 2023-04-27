بكين: تعيين مبعوث خاص لحل الأزمة الأوكرانية سيسهل محادثات السلام

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن المبعوث الصيني الخاص للأزمة الأوكرانية شخص يمكنه أن يلعب دورا إيجابيا في تسهيل محادثات السلام.

وقالت ماو نينغ: "الممثل الخاص هو بالتأكيد شخص يتفهم القضايا ذات الصلة ويمكنه أن يلعب دورا إيجابيا في تعزيز المصالحة والمفاوضات".

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وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء محادثة هاتفية مع الرئيس لأوكراني فلاديمير زيلينسكي. حيث قال الأخير إن المحادثة كانت طويلة وغنية، معلنا عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.

وخلال المحادثة، قال الرئيس الصيني، إن الصين سترسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

بدوره صرح يو جون، نائب مدير إدارة دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين يوم أمس الأربعاء بأن وفدا خاصا لحل الأزمة الأوكرانية سيرأسه الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، السفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هوي.

المصدر :نوفوستي