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الخارجية الروسية: خطة الصين لأوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام المستقبلية

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الخارجية الروسية: خطة الصين لأوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام المستقبلية
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن بعض بنود خطة السلام الخاصة بأوكرانيا التي قدمتها الصين ربما تكون أساسا لجهود السلام المستقبلية.

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جاء ذلك في مقابلة لغالوزين مع قناة RT، حيث تابع: "بادئ ذي بدء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نواياهم الصادقة ورغبتهم في المساهمة بحل الأزمة الأوكرانية" مشيرا إلى أن لدى الطرفين روسيا والصين مواقف مشتركة بشأن قضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة عن غيره من القضايا.

كذلك نوه غالوزين إلى أن كلا من روسيا والصين شريكان استراتيجيان، وأضاف أن "بعض بنود خطة السلام التي قدمها زملاؤنا الصينيون يمكن أن تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل".

المصدر: نوفوستي

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