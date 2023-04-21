بكين: طورنا مع موسكو نوعا جديدا من العلاقة ولا يحق لأي طرف التدخل بيننا

أشارت بكين إلى أنها طورت مع موسكو "نوعا جديدا من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس من الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين ردا على طب من وكالة "تاس" للتعليق على خطاب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جامعة جونز هوبكنز، حيث تابع وانغ وين بين أن الصين وروسيا "تلتزمان دائما بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، وقد طور البلدان نوعا جديدا من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة. وليس من حق أي دولة أجنبية التدخل في العلاقات الصينية الروسية".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد تحدثت يوم أمس الخميس في جامعة جونز هوبكنز وقالت إن "شراكة الصين اللامحدودة ودعمها لروسيا هي علامة مقلقة على أن بكين ليست جادة بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا".

المصدر: تاس