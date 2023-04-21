وزير الخارجية الصيني: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ اليوم الجمعة، أن الصين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، واصفا الانتقادات الغربية بالسخيفة، معتبرا أنه قد تكون لها عواقب وخيمة.

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وأضاف تشين غانغ في منتدى دبلوماسي في شنغهاي قائلا: "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد، وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه"، معتبرا أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة".

وأكد تشين غانغ أن بلاده "لن تقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949، وتنظر باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، وتعتبره تهديدا لوحدة أراضيها.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع حذروا بكين بوقت سابق، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان الذي يفصل أراضي الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وأجرى الجيش الصيني مناورات استمرت 3 أيام حول الجزيرة في وقت سابق من أبريل ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين.

المصدر: أ ف ب