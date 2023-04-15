وانغ يي: نأمل بدعم برلين لموقف بكين فيما يخص قضية تايوان

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني وانغ يي أن بكين تأمل وتثق بأن تدعم برلين بلاده فيما يخص إعادة التوحيد مع تايوان، مثلما أيدت الصين في الماضي إعادة توحيد ألمانيا.

وقال وانغ يي أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بكين، اليوم السبت: "تعد إعادة تايوان للصين جزءا هاما للنظام الدولي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية. وتحاول القوى الداعية لاستقلال تايوان تقويض الوضع الحالي وتعريض السلام في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان من الضروري مواجهة النشاط الانفصالي الهادف إلى استقلال تايوان، بشكل حازم.

وأوضح: "أيدت الصين في الماضي إعادة توحيد ألمانيا، ونأمل ونثق بأن تؤيد ألمانيا أيضا قضية الصين الكبرى لإعادة التوحيد السلمي".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قولها إن بلادها تتفهم أهمية وحساسية قضية تايوان بالنسبة لبكين وتتمسك بسياسة "الصين الواحدة".

المصدر: نوفوستي