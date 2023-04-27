تاكر كارلسون يتهم وسائل الإعلام الأمريكية والساسة الأمريكيين بالتكتم على قضايا مهمة

اتهم مقدم البرامج السابق في قناة "Fox News" تاكر كارلسون السلطات الأمريكية والساسة من كلا أكبر حزبين أمريكيين بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد.

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ونشر كارلسون، أمس الأربعاء، مقطع فيديو في صفحته على "تويتر" قال فيه إن وسائل الإعلام الأمريكية تعير اهتماما كبيرا لمناقشة القضايا "التي لا معنى لها وغير ذات صلة". وأوضح: "وفي الوقت ذاته لا تناقش القضايا المهمة بالتأكيد التي ستحدد مستقبلنا مثل الحرب والحريات المدنية واتجاهات العلم الجديدة والتغيرات الديموغرافية، وسلطة الشركات الكبيرة والموارد الطبيعية".

وأكد أن "بحث هذه المسائل ممنوع في وسائل الإعلام الأمريكية".

وأضاف: "توصل كلا الحزبين السياسيين وممولوهما إلى اتفاق حول ما هو المفيد بالنسبة لهم واتفقوا على منع بحث هذه المسائل"، مشيرا إلى أنه يتكون في هذه الحالة انطباع بأن الولايات المتحدة "دولة ذات حزب واحد".

وتابع: "إنه أمر محزن، لكنه لن يكون دائما على هذا النحو"، مشددا على أن "الحقيقة ستسود".

المصدر: تاس