براغ.. القضاء يحاكم متهما بالترويج لحرب نووية بين التشيك وروسيا

أفادت صحيفة "Idnes" بأن محكمة منطقة "براغ 1" بدأت، اليوم الخميس، النظر في قضية جنائية بحق لاديسلاف فرابيل الذي أعلن في الخريف الماضي أن حكومة بلاده تنوي شن هجوم نووي على روسيا.

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وكتبت الصحيفة: "أعلن لاديسلاف فرابيل في مقطع فيديو منشور على "يوتيوب" و"فيسبوك" أن الحكومة التشيكية تخطط لشن هجوم باستخدام الأسلحة النووية على روسيا وأن روسيا سترد عليه بالمثل. وتمت مشاهدة هذا الفيديو من قبل آلاف الأشخاص. وبحسب المدعية العامة كاتارينا كاندوفايا، كان من الممكن أن تسبب تصريحات فرابيل اضطرابات في المجتمع التشيكي فيما يتعلق بنزاع عسكري محتمل بين التشيك وروسيا. ويواجه فرابيل عقوبة بالسجن تصل إلى عامين بتهمة نشره لرسائل إنذار كاذبة، لكن المدعية العامة اقترحت معاقبته بالسجن 6 أشهر".

من جانبه صرح فرابيل أثناء المحاكمة، اليوم الخميس، بأنه يعتبر نفسه بريئا، واصفا قضيته بأنها "عمل سياسي".

وأضاف: "نحن مواطنون ولدينا الحق في أن نقول ما نريده".

وأصبح فرابيل معروفا سابقا كمنظم للمظاهرات المناهضة للحكومة التشيكية التي جرت في وسط براغ في سبتمبر وأكتوبر عام 2022.

المصدر: نوفوستي