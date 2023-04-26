التشيك تفرض عقوبات على بطريرك روسيا

قال موقع České noviny، إن الحكومة التشيكية أضافت البطريرك كيريل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى قائمة عقوباتها الوطنية وذلك لتأييده العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونوه الموقع بأن "جمهورية التشيك أدرجت اليوم الأربعاء الاسم الأول في قائمة العقوبات الوطنية - وهو البطريرك كيريل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية - لدعمه العملية العسكرية الروسية الخاصة. لقد وافقت الحكومة التشيكية على هذا القرار الذي يعني أن منع دخول البطريرك إلى أراضي التشيك والحجز على أي أصول وأملاك له هناك".

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في وقت سابق، رفضت هنغاريا الموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حتى تم استبعاد البطريرك كيريل من قائمة العقوبات.

المصدر: نوفوستي