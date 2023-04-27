كييف تكذّب حلفاءها في واشنطن وتنفي تسلّمها الدبابات اللازمة لهجومها المضاد

نفى مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك صحة ما أعلنه البنتاغون عن تسلّم قوات كييف 100% تقريبا، من الدبابات والمدرعات والأسلحة اللازمة لهجومها المضاد على الجيش الروسي.

وردا على تصريحات القائد العام لقوات "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولي، قال بودولاك: "من وجهة نظري، نسبة 97-98% هي رقم كبير جدا. لكنّه (كافولي) ينطلق من حسابات معيّنة... ينطلق مما يدركه في هذا الجانب، ويجب توفير المزيد من الآليات، كما أن القذائف أيضا غير متوفرة، وخاصة من العيارات الثقيلة. الاتحاد الأوروبي ونحن نحاول حل هذه المشكلة، وأعتقد أنه سيتم حلها بصورة ما".

يشار إلى أن تصريحات البنتاغون جاءت في اجتماع حول الدعم الذي وعدت به الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف، تحضيرا لهجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي