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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها التاسع.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها التاسع.. لحظة بلحظة
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تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم التاسع وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا...

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