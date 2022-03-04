تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها التاسع.. لحظة بلحظة
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم التاسع وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا...
الطوارئ الأوكرانية تعلن عن اندلاع حريق في ساحة المحطة النووية بزابوروجيه
قديروف يتوجه بطلب لبوتين لإصدار أمر بالسيطرة على مدينتي خاركوف وكييف في أوكرانيا
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نولاند: العقوبات ضد روسيا ستلغى حال وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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