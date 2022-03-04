بنما لن تغلق أبواب قناتها أمام السفن الروسية

استبعدت هيئة قناة بنما (ACP) احتمال إغلاقها أمام السفن الروسية للمرور عبر القناة بسبب النزاع في أوكرانيا وصادقت على التزامها بإعلان الحياد الساري منذ عام 1977.



وقالت الهيئة في بيان وزع على وسائل الإعلام المحلية: "قناة بنما تراقب عن كثب الوضع الحالي في أوكرانيا (لكنها) ممر مائي دولي محايد بشكل دائم".

وفي عام 1977م وقعت بنما والولايات المتحدة معاهدة جديدة، تسلمت بنما بموجبها سلطات الحكم المحلية التشريعية على منطقة القناة في عام 1979م، وهي تضمن العبور الآمن والمفتوح لسفن جميع الدول، سواء في وقت السلم أو في زمن الحرب.

ونظمت مجموعة صغيرة من الأوكرانيين اعتصاما في بنما في اليوم السابق للمطالبة بإدارة الرئيس لورينتينو كورتيسو إغلاق القناة أمام السفن الروسية فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها دول غربية مختلفة على روسيا.

المصدر: نوفوستي