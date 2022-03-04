جونسون يدعو مجلس الأمن للانعقاد على خلفية الحريق قرب محطة زابوروجي النووية

قال رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون في مكالمة مع زيلينسكي أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في الساعات المقبلة بسبب الوضع المحيط بمحطة زابوروجي للطاقة النووية.

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وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش الوضع الناجم عن الحريق قرب محطة زابوروجي للطاقة النووية مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كما لجأت كييف أيضا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق أبلغت الخدمة الصحفية للمحطة النووية لتوليد الكهرباء في زابوروجي، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا عن نشوب حريق في المنطقة المحيطة، في حين ذكرت دائرة الطوارئ الحكومية أن الحريق اندلع في مبنى للتدريب خارج أراضي محطة الطاقة النووية، كما أشارت الخدمة الصحفية للمحطة إلى عدم وجود معلومات عن تسرب إشعاعي.

المصدر: نوفوستي