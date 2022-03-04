"أكسيوس": إسرائيل ضغطت على الإمارات لتأييد قرار أممي يدين العملية الروسية في أوكرانيا

نقلت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب ضغطت على الإمارات بطلب أمريكي لتأييد قرار أممي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إنه "قبل تصويت يوم الأربعاء، اتصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأخبره بأن إسرائيل تعتقد أن التصويت لإدانة روسيا سيكون الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، وفق ما نقله مسؤولون إسرائيليون.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ختام جلستها الطارئة، الأربعاء، قرارا "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، وكانت الإمارات من بين الدول المؤيدة له.

المصدر: "أكسيوس"